Diese Stars ziehen ins 'Sommerhaus'

Spaß, Spiel und Streit: Am Montag, 9. Juli, 20:15 Uhr, startet die 3. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" (6 Folgen). Acht Promipaare ziehen unter ein bescheidenes Dach und kämpfen um den Titel "DAS Promipaar 2018". Beim emotionalen Pauschalurlaub in Portugal wird mit harten Bandagen gespielt, gezankt, gezetert, gelästert und gestritten. Das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare wird auf eine sehr harte Probe gestellt.

Diese acht Promipaare ziehen in "Das Sommerhaus der Stars"

Promi-Tochter Patricia Blanco (46) und ihr neuer Partner Unternehmer Nico Gollnick (28).

Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim (67) und seine neue Liebe Bobby Anne Baker (48).

RTL-Bauer Uwe Abel (48) und seine Gattin aus "Bauer sucht Frau" Iris Abel (50).

Society-Lady und Ex des Schweizer Botschafters Shawne Fielding (48) mit ihrem Lebensgefährten Ex-Eishockey-Profi Patrick Schöpf (49).

Der kölsche TV-Kultstar Frank Fussbroich (49) und seine Ehefrau Elke Fussbroich (51).

"Love Island"-Liebespaar Stephanie Schmitz (23) und ihr Verlobter Julian Evangelos (25).

"Malle-Jens" und Kult-Auswanderer Jens Büchner (48) mit seiner Ehefrau Daniela Büchner (40).

Deutschlands berühmtestes Erotikmodel, DJane und selbsternannte "Nacktschnecke" Micaela Schäfer (34) und ihr Lebenspartner Unternehmer Felix Steiner (33).

Beziehungs-Einblicke

Welches Paar fliegt zuerst? Wer behält auf engstem Raum die Nerven? Wer meistert die Spiele? Im neuen Sommerhaus gibt es ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Promipaare. Auch das diesjährige Sommerhaus in Portugal ist keine Luxusherberge. Für maximal 17 Tage leben und lästern die Paare gemeinsam unter einem Dach und müssen sich mit den bröckelnden Gegebenheiten und den anderen Stars arrangieren.

Hauptgewinn

In jeder Show kämpfen sie darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Doch nur ein Promipaar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen. Die Zuschauer lernen die Stars von einer ganz anderen Seite kennen, denn sie werden rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Wer ist harmoniebedürftig und wer streitsüchtig? Welche Promis mögen sich auf Anhieb und wer kann sich überhaupt nicht leiden? Wer lästert am meisten? Wer geht für den Sieg bis an seine Grenzen?