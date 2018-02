Finale bei den Vorstadtweibern

Die Vorstadtweiber steuern unaufhaltsam auf das große Staffelfinale zu. Schon am Montag war es vor Gericht zu einem Massenauflauf der Serien-Figuren gekommen. Die parallel stattfindenden Prozesse gegen Jörg Pudschedl (Thomas Mraz) und Callboy Timo (Peter Marton) sorgten für großes Interesse der Vorstadtweiber und ihres Anhangs.

Schuldig. Nach dem Freispruch von Jörg gerät zum Staffel-Finale hin (Montag, 5. März, 2015 Uhr, ORF eins) vor allem Ex-Minister Joachim Schnitzler (Philipp Hochmair) immer mehr unter Druck. Denn er gesteht Waltraud (Maria Köstlinger) den Mord an ihrem Ex-Mann Josef Steinberg. Bruno Pudschedl (Branko Samarovski) hat den richtigen Riecher und nimmt die Fährte auf, um Joachim endlich in den Häfen zu bringen. Doch dann liegt Bruno plötzlich tot in seinem Bett ... (als)