Die aktuelle Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" ist auch schon bald wieder vorbei, am 10. 5. wurde für das Halbfinale ausgesiebt.

Favoritin raus

Gleich drei Teilnehmerinnen mussten darum die Sendung verlassen. Sara, die brünette Schönheit aus der Schweiz, die kühle Blondine Sally und... Klaudia mit K. Der Rausschmiss letzterer gefällt den Fans gar nicht. Hat sich die 21-Jährige mit der XXL-Mähne doch zur absoluten Favoritin gemausert. Ihre lockere, lustige Art, die vielen Emotionen, das weiche Herz für ihre Mitstreiterinnen - all das zeichnet die Deutsche aus.

Beliebt

Und so heulten bei ihrem Abgang dann alle Konkurrentinnen bittere Tränen... Auf ihren sozialen Kanälen wird Klaudia mit K gefeiert, sie hat mittlerweile 306.000 Follower alleine auf Instagram. Sie selbst gibt Heidi recht in einem Statement: "Ich kann die Entscheidung gut nachvollziehen. Heidi ist fair geblieben."

Jobs

Es lag wohl an den fehlenden Jobs in der TV-Sendung. Etwas, das sich nun geändert haben dürfte: "Keine Jobs bei gntm, dafür läuft es jetzt umso besser an der Jobfront." Wir dürfen also gespannt bleiben, wie es bei ihr weitergeht. Noch dabei sind: Pia, Christina, Toni, Jennifer und Julianna.