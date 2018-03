GNTM-Zoe: So wild ist ihr Sexleben

Es war der Aufreger der neuen Staffel von Heidis Klums Show "Germany's Next Topmodel": Ein geheimes Sex-Buch soll beweisen, dass eine Kandidatin bereits 60 Männer hatte!

Sex-Tagebuch

Ausgerechnet die österreichische Kandidatin Zoe (18) fiel mit dieser beachtlichen Summe auf... Bei Streitereien zwischen ihr und bester Nicht-Freundin Victoria kamen Details vor laufender Kamera ans Licht: Victoria (19) nannte bei dieser Gelegenheit den Grund für die hohe Zahl im Buch: "Na ja, die Zoe hatte eine große Liebe und nachdem er ihr eben das Herz gebrochen hat, hat sie sich nur mehr Vollidioten gesucht, weil die Vollidioten leicht zu angeln waren und die Zoe wie eine Königin behandelt haben." Zoe wiederum stritt ab, so viele Männer gehabt zu haben. Sie meint, es waren "nur 16".

Insiderin packt aus

Jetzt hat promiflash mit einer Insiderin aus dem Umfeld der blonden Bad Vöslauerin gesprochen und die weiß einige zu berichten: "Jeder, der Zoe kennt, kann mindestens einen Jungen aufzählen, mit dem sie Sex hatte, also lügt sie bei der Anzahl sicherlich." Ihren Informationen zufolge würden viele Burschen im Bekanntenkreis gerne mit der 18-jährigen etwas anfangen, "aber durch ihren Ruf wünscht sich keiner eine Beziehung mit ihr." Zoe soll oft in Wien Party machen und "in Baden ist sie für ihre wechselnden Sexpartner bekannt." Das Sex-Tagebuch sorgte schon für einigen medialen Wirbel, doch die Kandidatin steht dazu, betont auch, dass sie vor ihrer Familie keine Geheimnisse habe.