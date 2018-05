GZSZ: So geht Mallorca-Drama aus!

Von wegen schnöde Soap! "Gute Zeiten schlechte Zeiten" schaffte es auch nach Jahrzehnten noch, die Zuseher zu überraschen.

Malle-Special

Zuletzt gab es ein überaus spannende Episode in Spielfilmlänge zu sehen. Auf Mallorca feierten die Serien-Stars den Geburtstag der Zwillinge Philipp (Jörn Schlönvoigt) und Emily (Anne Menden). Doch die lustige Party entwickelte sich schnell zum absoluten Horror. Denn: Plötzlich fielen Schüsse! Der Grund: John (Felix von Jascheroff) wird von Erik (Patrick Heinrich) erpresst. Es geht um 400.000 Euro! Doch der Plan geht schief und zum Schluss gibt es einen buchstäblichen Cliffhanger. Denn Erik und John rangeln auf einer Klippe. Es geht um alles... Dann fallen sie hinunter, ins Meer... Eriks Ehefrau Shirin (Gamze Senol) starrt fassungslos auf die Fluten. Wer lebt, wer ist tot?

Spoiler!

Schon vor Wochen wurde angekündigt, dass einer in dem Special den Serientod stirbt. Jetzt scheint enthüllt, wen der beiden es getroffen hat. Es scheint so, dass Erik den Sturz nicht überlebt hat, wie die Bild weiß. Denn in der RTL Vorschau kann etwas entscheidendes nachgelesen werden. Folge 6528: John muss sich im Krankenhaus schonen." Puh, liebe Fans, noch einmal Glück gehabt. Denn Felix von Jascheroff ist einer der Topstars der Soap und sehr beliebt.

Fans begeistert

Die Zuseher sind happy mit dem Special. Auf Facebook loben sie die Macher der Serie