In dieser Staffel von Heidi Klums "Germanys Next Topmodel" ging es schon ordentlich zur Sache: Es gab ein Nacktshooting am Strand, Sedcard-Aufnahmen in wenig Kleidung und ein Einhorn-Shooting, bei der so manche Brust raushüpfte.

So nackt wie nie

Fazit nach fünf Folgen: So nackt war kaum einmal eine Staffel der Castingshow bisher. In Folge sechs, die am 15.3. ausgestrahlt wird, könnte alles noch einmal getoppt werden. Darin sollen die Mädchen im Rahmen einer Challenge als Rapperinnen agieren. Was wäre dieses Thema ohne die "passende" Kleidung? Im Clip zur Sendung ist zu sehen, dass die Kandidatinnen in Overknee-Lack-Stiefeln mit knappen Bodys, viel Ausschnitt und starker Glitzerschminke auftreten werden. Ohne Ton wirkt das Ganze eher wie ein Zickenkrieg der Showgirls.

Kritik

Einige kritische Stimmen sind dazu bereits zu finden. Manche fragen sich, was das mit Modeln zu tun hat.