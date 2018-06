Schock für die Fans von "Germany's Next Topmodel". Kaum ist die aktuelle Staffel vorbei, gibt es eine Trennung zu verkünden.

Nach acht Jahren

Der beliebte Juror, Fotograf Thomas Hayo, ist nicht mehr dabei. Er verlässt das Castingshow-Format nach acht Jahren! Gründe dafür sind, lauf seines Insta-Postings, dass die Produktion viel Zeit in Anspruch genommen hätte.

Neue Abenteuer

Die wolle er nun für andere Dinge, die lange zu kurz kamen, nutzen: "Mein New Yorker Leben, meine dortigen Freunde und viele Projekte, die mir am Herzen liegen, sowohl für meine Werbekunden, als auch in Sachen neue Abenteuer im TV Bereich. Deshalb habe ich mit Heidi und Pro7 besprochen, dass ich für die nächste Staffel nicht als festes Jurymitglied zur Verfügung stehen werde."

Auf Zeit?

Die Rede ist von einer längeren Pause. Es scheint also nicht ganz ausgeschlossen, dass Hayo wieder zu GNTM zurückkehren wird, wenn es für ihn passt.