Die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel" bewegt sich auf den Höhepunkt zu. Noch sind es 12 Mädchen, die um den Sieg kämpfen, doch heute wird ausgesiebt. Es geht um den Einzug in die Top 10!

Top 10

Nach Nacktshootings und Walks in der Höhe dürfen die Models nun den amerikanischen Lebensstil kennenlernen. Sie ziehen in Folge zehn der Show endlich in die Modelvilla ein. Und die ist überaus luxuriös: Neben einem gut bestückten Kleiderzimmer gibt es einen schönen Pool und natürlich eine atemberaubende Aussicht über L.A. Die Mädchen sind im Modelhimmel! Doch diesen Luxus gilt es sich auch zu verdienen...

Victoria fliegt

Die Performance muss wieder auf den Punkt stimmen, es dürfen keine Fehler passieren. Der Entscheidungswalk findet diese Woche unter den kritischen Augen zweier richtiger Show-Legenden statt: Mickey und Minnie Mouse! Doch während zehn Models gut abliefern, heißt es für zwei: Bye-bye. Und da wird schon seit einiger Zeit wissen, dass es Zoe in die Top Ten der Heidi-Show schaffen wird (Lesen Sie hier alles nach) liegt die Vermutung nahe, dass Victoria nun die Show verlassen muss. Sie hat konstant schlechte Kritik in den letzten Episoden bekommen.