Wow, so viel Sex gab es noch nie in Heidis Modelshow "Germany's Next Topmodel". Schon zu Beginn der Staffel mussten sich die Kandidatinnen an Nacktheit gewöhnen.

Viel Nacktheit

Bei einem der ersten Shootings posierten sie ganz unbekleidet in den Wellen. Danach gab es knappe Outfits, im aufgetakelten "Pretty Woman"-Style wurde gerappt, und schließlich in Folge sieben posten die Mädchen an der Seite von ganz nackten Kerlen. Ausgerechnet unserer Skandal-Teilnhemerin Zoe war dieses Shooting unangenehm und sie vergoss Tränen (Lesen Sie hier alles dazu nach)!

Strip-Show

Für den TV-Termin am 29.3. steht noch ein weiteres Nackt-Schmankerl an! Die Girls werden mit der Show-Stripper-Gruppe "Magic Mike" ein Video drehen. Wir können uns also auf hübsche nackte Männer und viel Gezicke freuen. Denn beim Entscheidungswalk wird es schmutzig: Die Mädels müssen ihre Meinung über die anderen Kandidatinnen kundtun.