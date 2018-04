Wir erinnern uns an vergangene Staffeln von "Germany's Next Topmodel". Ein Thema, das bei Modelmama Heidi Klum immer schlecht angekommen ist, waren Nacktfotos. Klum predigte den Mädchen, dass sie sich mit Erotikbildern zu sehr in eine schummrige Richtung bewegen würden, für die Modeindustrie abgestempelt wären. Und dass, obwohl Heidi sich selbst gerne oben ohne zeigt - im Urlaub.

Nackt-Eklat

Auch in dieser Staffel wird es zu einem Nackt-Eklat kommen. In der "Social Media"-Folge geht es darum, wie sich die Mädchen gegenüber der Presse schlagen. Kandidatin Sally schockt mit einer Jugendsünde... Denn in Folge elf am 19.4. wird als Programmpunkt die Vergangenheit der Mädchen beleuchtet. Und dabei kommt die Info über die frivolen Bilder ans Licht... Nach einer Schreckenssekunde fängt sich Sally schnell wieder; sie hat damit gerechnet, dass die Bilder irgendwann auftauchen werden: "Beim Interview ist halt rausgekommen, dass ich ein Oben-ohne-Bild habe". Doch eines ist klar: Bei der großen Entscheidung am Ende der Episode werden die Aufnahmen noch einmal zur Sprache kommen...