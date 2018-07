'Grill den Profi'-Todes-Drama: Das sagen Zeugen

"Grill den Profi" ist eine unterhaltsame Kochshow, passend für die ganze Familie. Doch nun hat sich bei der Aufzeichnung zur letzten Folge der eingestellten Serie ein Drama mit Todesfolge ereignet, wie die Bild berichtet.

Hilfeschreie

Gegen 19.45 Uhr – kurz vor Aufzeichnungsbeginn - war ein Gast im Publikum plötzlich zusammengebrochen. Hilfeschreie waren aus dem Zuschauerraum zu hören. Schnell wurde der Notarzt verständigt, aber für den Mann (ca. Anfang 50), der mit seinen Söhnen vor Ort war, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb wenig später im Spital. Das bestätigte eine Vox-Sprecherin gegenüber dem Blatt.

Gast erlitt Herzstillstand

Offenbar erlitt der Gast einen Herzstillstand. Die Sendung wurde in Magdeburg aufgezeichnet und solle im September ausgestrahlt werden. Nach dem tragischen Vorfall, entschieden die Verantwortlichen die Sendung abzubrechen und am Abend nicht weiter aufzuzeichnen. "Leider hat uns am Ende trotzdem die traurige Nachricht erreicht, dass der Publikumsgast verstorben ist. Wir sind sehr betroffen und haben umgehend entschieden, dass wir aufgrund dieses tragischen Vorfalls keine Unterhaltungssendung produzieren werden. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen und den Freunden des Verstorbenen", sagte eine Vox-Sprecherin der "Bild". Die Show wurde abgesagt.

Professionell

Auf dem Facebook-Profil von Ruth Moschner kann man lesen, wie Augenzeugen, die als Publikumsgäste anwesend waren, auf den Vorfall reagieren. Viele loben den professionellen Umgang der Sendeverantwortlichen mit der Tragödie.

Da war noch alles okay - Ruth Moschner dreht ein Video vor der Aufzeichnung.

