Heidi Klum hat einen Geheimplan für ihren Tom Kaulitz und seine Jungs von Tokio Hotel. Beim Finale von "Germany's Next Topmodel" am 24.5. in Düsseldorf soll die Band als großer Show-Act live performen.

Bereits reserviert

Wie Bild zu berichten weiß, soll bereits eine gesamte Etage des Düsseldorfer Hyatt Hotels gemietet worden sein. Strenge Sicherheitsvorkehrungen inklusive. Pikantes Detail: Das Zimmer von Tom Kaulitz soll sich gleich neben jenem von Heidi befinden. Dass die beiden sich mögen, können wir seit einigen Wochen in sozialen Netzwerken bewundern, darunter das erste Kuss-Foto. Zuletzt hat Heidi Backstage Bilder vom Moskau-Konzert der Band gepostet.

WOW ❤️ @tokiohotel Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Apr 27, 2018 um 12:32 PDT

Highlight

Insider meinen sogar, dass die Modelmama ihre Liebe zu Tom am Abend des Finales offiziell machen könnte, sich ein Statement entlocken lassen wird. Als Draufgabe zum Grande Finale, zu, Abschluss ihrer Model-Suche um die es eigentlich geht...