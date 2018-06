Ingolf Lück gewinnt "Let's Dance"-Finale

Am Freitagabend kämpften Barbara Meier, Ingolf Lück und Judith Williams im „Let’s Dance“-Finale um den Titel des „Dancing Star 2018“. Jeweils einen Lieblingstanz, einen Jurytanz und einen Freestyle-Tanz mussten die drei Finalisten vorführen.



Um 00.16 Uhr gab es dann die Entscheidung: Ingolf Lück konnte die elfte Staffel der RTL-Tanz-Show für sich entscheiden.



Mit diesen drei Tänzen tanzten sich Moderator Ingolf Lück und Ekaterina Leonova in die Herzen des Publikums: Lieblingstanz: Tango zu "Somebody Is Watching Me" von Rockwell, Jurytanz: Quickstep zu "We Go Together" aus dem Film "Grease". Freestyle-Thema: Die Filmmusik zu "Shrek"

Jury-Wertung

Auch in der Jury-Wertung lagen Ingolf Lück und Ekaterina Leonova mit 89 von 90 möglichen Punkten eindeutig auf Platz eins. Knapp dahinter reihten sich Judith Williams und Erich Klann mit 87 Punkten ein. Barbara Meier, die wahrlich hart um das Finale kämpfen musste, da sie bereits im April aus der Show ausschied und wenig später noch eine zweite Chance bekam, bekam mit Tanzpartner Sergiu Luca 78 Punkte und landete somit in der Jury-Wertung auf Platz drei.

Meier auf Platz 3

Auch in der Gesamt-Entscheidung erreichte Barbara Meier mit ihren drei Tänzen (Lieblingstanz: Langsamer Walzer zu "My Love" von Sia aus dem Film "Twilight", Jurytanz: Salsa zu "Subeme La Radio" von Enrique Iglesias, Freestyle-Thema: Die Filmmusik zu "Bodyguard") Platz 3.

Unternehmerin Judith Williams und Erich Klann (Lieblingstanz: Paso Doble zu "Habanera" von Georges Bizet, Jurytanz: Salsa zu "Salsa" von Yuri Buenaventura, Freestyle-Thema: Musical "Wicked") landeten insgesamt auf Platz 2.

