Let's Dance: Verletzungs-Aus für ...

Es ist nun schon der zweite Ausfall in der Tanzsshow "Let's Dance" wegen einer Verletztung.

Live umgeknickt

Zuerst musste Jimmy Blue Ochsenknecht das Tanzparkett verlassen, nun trifft es den Schauspieler Bela Klentze. Dabei war er in der Show vom 11.5. noch so tapfer. Da tanzte er mit Partnerin Oana Nechiti einen Quickstep, als er plötzlich umknickte und mitten in der Live-Show abbrechen musste. Der Tanz wurde nachgeholt, Bela zwischenzeitlich getaped und mit Schmerzstillern versorgt. Schließlich schafften es die beiden in die nächste Runde, gegen Mareike Steen und Christian Polanc konnten sie sich durchsetzen.

Jetzt ist Schluss

Doch nun der Schock: Hier ist jetzt Schluss für Bela und Oana. Mareike Steen bekommt eine weitere Chance. Klentze muss sich schonen, vor ein paar Jahren verletzte er sich beim Kampfsporttraining am Knie sehr schwer, nach einigen Operationen stand sogar eine Amputation im Raum.