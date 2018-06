Nächster Shitstorm gegen Steffen Henssler

Es scheint, als könne Steffen Henssler es den Zuschauern in seiner Sendung „Schlag den Henssler“ einfach nicht recht machen. Nachdem es schon Kritik hagelte, dass der TV-Koch zu verbissen und eingebildet sei, tönen die Menschen jetzt, dass er in der gestrigen Ausgabe viel zu unmotiviert gewesen sei.

Die sonst so großkotzigen Sprüche blieben aus, Kampfgeist war keiner zu erkennen und die Lustlosigkeit des 45-Jährigen fiel sogar Moderator Elton auf. „Was ist denn los?“, fragte er Henssler. Dieser antwortete nur knapp: „Bisschen Startschwierigkeiten.“ Anmerkung: Zu diesem Zeitpunkt dauerte die Show bereits knapp drei Stunden.

Twitter-Shitstorm

Die mangelnde Begeisterung fiel natürlich auch den Twitter-Nutzern aus und die zerlegten die Show und den Gastgeber. „Ich glaub Pro7 muss sich nach einem neuen Raab-Ersatz umsehen“, schrieb einer. Henssler habe es dem Kandidaten fast schon leicht gemacht, die 500.000 Euro zu gewinnen.

Auch die Quoten spiegelten die Stimmung wider. Nur 1,26 Millionen sahen zu. Das ergibt eine magere Quote von 6,4 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe waren es auch nur 0,7 Millionen Zuseher. In der nächsten Ausgabe im August hat Henssler dann noch einmal die Chance, das Publikum für sich zu gewinnen, wenn ProSieben nicht schon vorher die Notbremse zieht…







Damals als es keine nervige Werbung gab und Raab ehrgeizig jedes Spiel gewinnen wollte und dabei TV-Geschichte schrieb.



Vermisse ihn.#SdH #SchlagdenHenssler pic.twitter.com/4bpetaWWy5 — Benny Illinger (@IamIllgner) June 9, 2018











#SchlagDenHenssler Der Koch hat einfach kein Bock auf die Sendung — NiceMaik (@NiceMaik) June 10, 2018