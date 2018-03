Neuer Moderator für RTL-Tanzshow

Es läuft nicht rund mit der neuen Staffel der RTL-Show "Let´s Dance". Schon in der zweiten Folge betritt am Freitag (16. März) ein neuer Moderator den Ballroom. Ein neues Moderatoren-Gespann führt durch den Abend.

Seit Wochen hat die Grippewelle Deutschland fest im Griff und jetzt hat die Influenza auch "Let´s Dance"-Moderator Daniel Hartwich erwischt. Oliver Geissen wird daher am Freitag, 16. März 2018, den erkrankten Daniel Hartwich bei "Let´s Dance" vertreten.



Grippe, kein Männerschnupfen

Daniel Hartwich: "Grüße aus dem Delirium! Die Grippe hat mich niedergestreckt. Kein Männerschnupfen, sondern die volle Breitseite. Mein Arzt hat mir Kontaktverbot verordnet, damit ich niemanden anstecke. Ich danke dem von mir hoch geschätzten Kollegen Oliver Geissen für seinen Einsatz! Und wünsche ihm, Victoria Swarovski und natürlich der ganzen Lets-Dance-Familie eine schöne Show! Ich freue mich, nächste Woche wieder dabei zu sein."



Geissen springt ein

Oliver Geissen: "Gerne springe ich für meinen Freund Daniel ein und wünsche ihm auch auf diesem Wege schnelle Genesung - wie auch allen anderen, gefühlt 50 Millionen Grippe-Kranken in Deutschland. Let´s Dance ist eine fantastische Sendung mit einer wirklich herausragenden Jury und Tänzern, auf die ich mich ganz besonders freue!"



84 Shows in Folge

"Let´s Dance"-Moderator Daniel Hartwich hat insgesamt 84 Folgen des Tanzduells der Stars in Folge moderiert und war bisher noch nie krank.



Freitag ist wieder Tanztag bei RTL! Nach dem super Auftakt der "Kennenlernshow" geht es am 16. März 2018, 20.15 Uhr, mit der ersten regulären "Let´s Dance"-Folge weiter. Die Paarungen stehen und Taktgefühl ist gefragt, denn am Freitag muss der erste Star die Show verlassen.