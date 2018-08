Promi Big Brother: So hart wird neue Staffel

Die Trash-Show "Promi Big Brother" geht am 17.8. in eine neue Staffel. Was dabei nicht fehlen darf?

Die Teilnehmer

Fix mit dabei sind mehr oder weniger bekannte Gesichter, kennen Sie denn alle: Love-Island-Star Chethryn Schulze, YouTuberin Katja Krasavice, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Bachelor Daniel Völz, DSDS-Gewinner Alphonso Williams, Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Bachelorette-Beau Johannes Haller, Mega-Mama Silvia Wollny und Hellseher Mike Shiva, Ex-Camperin und Rippen-Entfernerin Sophia Vegas, Sportler Pascal Behrenbruch. Dazu ist neuerdings fix im Rennen die Ex von Ralph, Corinna Schumacher, die live zu Beginn der Show einziehen wird. Doch die letzten Kandidaten sind streng geheim, das gehört zum Konzept der Show. Die Bild weiß, dass schon am Mittwoch die ersten Bewohner eingezogen sind, weitere Teilnehmer wurden in einem Hotel untergebracht. Alle sind abgeschottet, ohne Handy, ohne TV.

Neue Härte

Was die Promis nun bei der diesjährigen Staffel erwartet, ist hart. Sie werden auf eine dreckige Baustelle einziehen. 70 Quadratmeter, ein Bauwagen, kaltes Wasser und nur eine dürftige Feuerstelle, um Essen zuzubereiten. Für die Hygiene gibt es ein Campingklo und eine Campingdusche. Dazu gibt es eine fiese Neuerung: Die Zuseher dürfen abstimmen, welcher Artikel bei den Promis im Container landen wird. Mauspad oder Kaffee? Die Zuseher haben die Macht! Um Luxusartikel zu bekommen, müssen die Bewohner unter harten Bedingungen Münzen erspielen... Ob unter solchen Vorzeichen die Sex-Ansage von Katja Krasavice überhaupt Sinn macht?