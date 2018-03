Schock! ORF stellt Kult-Shows ein

Fans der ORF-Shows müssen nun sehr stark sein. Wie die Mitarbeiter und Moderatoren der Formate „Brieflos-Show“ und „Bingo“ bereits informiert werden, sollen die Kultformate mit Ende des Jahres 2018 eingestellt werden. Das berichtet der „Standard“ online.

Nach 30 Jahren seien die Formate der Österreichischen Lotterien und des ORF einfach nicht mehr „zeitgemäß“, so der ORF. Welche Shows nun die Lücke am Samstag und Sonntag füllen sollen, ist noch offen. "Der ORF arbeitet bereits an der Entwicklung neuer Formate für diese Zeitzonen", so der Sender gegenüber dem „Standard“.

Das erst 2014 neu errichtete Studio für die Shows muss nun weichen. Es soll abgerissen werden und im Rahmen des Umbaus Platz für die Studios vom ORF-Radio Ö3 am Küniglberg schaffen.