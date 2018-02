Schiefe Optik bei 2min2mio. User lösen nach der gestrigen Puls4-Sendung 2min2mio einen Shitstorm aus, weil ein Mitarbeiter des TV-Senders seine Idee erfolgreich verkauft. In empörten Postings wird über die fragwürdige Kandidaten-Auswahl gerätselt. 2min2mio macht dann auch transparent: "ja, Philipp Tirmann ist bei PULS 4 tätig". Tirmann trat gestern in der Show des TV-Senders auf, für den er also arbeitet und bekam den Zuspruch eines Investors für sein Start-Up.

Aufreger-Video und Kommentare gelöscht

Aufgrund der Aufregung hat Puls4 das Video von der 2min2mio-Facebook-Seite gelöscht:

Die 2min2mio-Fans regen sich auf. Einer schreibt: "Das ist jetzt nicht euer ernst... Der Erfinder Herr philipp tirmann ist info direktor von puls4. Was ist das für ein Marketing... Und durch Zufall erhällt er von Puls4 den Bipa Star Bonus... Unfassbar!"

2min2mio beschwichtigt: "Jedes Produkt wurde aufgrund seiner Innovation und der für alle gleich geltenden Bewerbungskriterien ausgewählt. Auch dieses. Kein Produkt und kein Unternehmer wurde von PULS 4 bevorteilt."

Wenn es keine Schummelei war, hinterlässt es doch bei den TV-Zusehern eine schiefe Optik.