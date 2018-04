Die Fans der niederösterreichischen Topmodel-Kandidatin Zoe waren schon besorgt, dass es nach ihrem Ausscheiden in der Modelshow ruhig werden würde um sie. Doch mitnichten.

Liebesleben

Die Blondine dürfte in ihrer Heimatstadt schon wieder für Wirbel sorgen. Bereits in der Vergangenheit war ihr Liebesleben ein großes Thema: Wir erinnern uns an Zoe und das Sex-Buch sowie die Liaison mit dem Freund ihrer besten Freundin Victoria.

Pikante Affäre

Wie eine Bekannte von Zoe nun gegenüber oe24.at erzählte, soll Zoe fies von einem Ex-Freund betrogen worden sein. Daraufhin habe Zoe eine Affäre mit dessen Bruder begonnen: "Sie hat mehrmals mit ihm geschlafen. Ob es aus Rache war, oder nur so, das weiß ich nicht mehr." Die ganze Geschichte hat sich kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" abgespielt. Was die Blondine nach dem Aus in der Modelshow vorhat? Aus ihrem Umfeld heißt es, sie wolle bald die Matura nachmachen.