Vorstadtweiber: SIE steigt bei Serie aus

Es gab schön länger Gerüchte in diese Richtung (ÖSTERREICH berichtete), nun ist es fix.

Gute Wünsche

Gerti Drassl steigt bei der ORF-Serie "Vorstadtweiber" aus, wie sie auf der Romy-Gala gegenüber Ö3 bestätigte: "Ja, ich bin nicht mehr dabei“. Die Schauspielerin wünscht sich aber: „Ich hoffe, dass es so gut weitergeht und dass es so eine tolle Serie bleibt.“ Drassl spielte die Rolle der Maria Schneider in der Serie.

Ihre Entscheidung

Via Ö3 Wecker erklärte Drassl, dass es ihre Entscheidung gewesen sei, auszusteigen. Trotzdem sei sei wehmütig.

Zu viel Rummel

Serien-Kollegin Nina Proll bedauert Drassls Ausstieg: „Total schade. Ich glaube, Gerti steht nicht so gern in der Öffentlichkeit. Ich glaube, ihr war der Rummel zu viel. Sie steht lieber auf einer Theaterbühne. Wer die Gerti kennt, weiß dass sie sehr stur ist.“ Das Team habe versucht sie umzustimmen.

Neuerungen

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel starten im Sommer, das Drehbuch stammt einmal mehr aus der Feder von Uli Bree. Den Regiesessel teilen sich Harald Sicheritz und die neu dazu gekommene Mirjam Unger.