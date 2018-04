Die futuristische Serie "Westworld" geht in die zweite Runde und Sie können dabei sein: Ein Ausflug in die abenteuerliche Welt des futuristischen Freizeitparks Westworld steht den Besuchern der nächsten Sky Night bevor. Bereits knapp eine Woche vor der TV-Premiere ist die erste Folge der zweiten Staffel der gefeierten Sci-Fi-Dramaserie „Westworld“ im Originalton auf der großen Leinwand zu sehen: am 17. April im Stadtkino im Künstlerhaus in Wien und tags darauf im Moviemento in Linz.

Wie in der Serie erwarten die Gäste tolle Attraktionen in stimmungsvollem Ambiente. Bei freiem Eintritt können die Besucher ihr Glück im Spiel herausfordern und diverse „Westworld“ Goodies gewinnen. Alles schon Tage bevor das Serienhighlight startet. Passend verkleidete Gäste verdoppeln mit zwei Losen sogar ihre Gewinnchancen!

Die 22-fach Emmy-nominierte HBO-Serie “Westworld” startet am 23. April 2018 auf Sky Atlantic HD in die zweite Staffel. In der Nacht zuvor kann der Serienstart parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky Go, Sky On Demand und dem Streamingdienst Sky Ticket miterlebt werden. Zur Einstimmung auf das Serienereignis ist die erste Staffel ab 26. März auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zu sehen.

Sky Night Westworld

„Westworld“ – Staffel 2, Episode 1 (OV)

Wien: Dienstag, 17. April 2018, Stadtkino im Künstlerhaus in Wien, Akademiestr. 13, 1010 Wien. Filmbeginn: 20:00 Uhr, Ticketabholung: von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Linz: Mittwoch, 18. April 2018, Wo: Moviemento Kino, OK Platz 1, 4020 Linz, Filmbeginn: 20:00 Uhr, Ticketabholung: von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr

https://www.youtube.com/watch?v=NilbwQEkxV0

Darum geht's

Der riesige Freizeitpark „Westworld“ verspricht jedem Besucher die Erfüllung aller Wünsche und Gelüste. Was man im wahren Dasein nie tun würde, kann man im Park skrupellos und ohne Konsequenzen ausleben. Traum und Wirklichkeit sind dabei genauso schwer voneinander zu trennen wie das Roboterpersonal von echten Menschen. Ihre Emotionen, Verhaltensweisen und ihre Geschichten sind alle vorbestimmt und wurden von den menschlichen Leitern des Parks programmiert. Doch eines Tages beginnen die künstlichen Kreaturen, wie zum Beispiel Farmerstochter Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) und Bordellchefin Maeve (Thandie Newton), sich an Ereignisse ihrer Vergangenheit zu erinnern und entwickeln nach und nach ein eigenes Bewusstsein, das auch die Leiter des Parks nicht mehr eindämmen können. Das Paradies läuft Gefahr zur Hölle zu werden, denn die künstliche Intelligenz beginnt, sich zu wehren.