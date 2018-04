Zoe und ihr geheimes Sexbuch dominierten die ersten Episoden der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel".

Sexpartner

Besonders pikant war ein Gespräch zwischen ihr und Freundin Victoria, in dem es um die genaue Anzahl der Männer ging, die in diesem schlüpfrigen Schriftstück vermerkt sind. Victoria bestand auf 60, Zoe meinte kleinlaut 16. Seit der Ausstrahlung dieser Folge haben sich sogar einige Menschen aus Zoes Umfeld gemeldet, die meinen, die Niederösterreicherin sei eine ganz wilde Partymaus. Kussfotos zwischen ihr und Victoria in Feierambiente unterstreichen das (sehen Sie diese hier).

Nicht jeder

Jetzt hat sich Lara, eine andere BFF von Zoe, via Promiflash zu Wort gemeldet. Sie weiß einiges über das Sextagebuch zu berichten: "Also, Zoe führt ein Sextagebuch. Ich denke mir es gibt sicher andere Menschen, die das genauso machen (...) Ich denke mir, es ist nicht nur Zoe, die das macht. Und ich habe dieses Sex-Tagebuch noch nie gesehen." Sie führt weiter aus: "Also, der Schein trügt wirklich, wenn man sagt, dass Zoe jeden ran lässt." Wir sind schon auf die nächsten Zoe-Storys gespannt!