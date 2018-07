Dolce vita am Wienerberg mit Vapiano

Es ist noch gar nicht so lange her, seit die deutsche Restaurantkette VAPIANO ihre erste Niederlassung in Wien eröffnete. Mittlerweile gibt es neun Zweigstellen, insgesamt dreizehn in ganz Österreich. Der letzte Streich gelang mit der Eröffnung des Restaurants am Wienerberg. Vapiano-Österreich Geschäftsführer Philipp Zinggl ließ es sich nicht nehmen, aus diesem Anlass eine Opening-Party für hunderte Gäste zu schmeißen bei der auch zahlreiche VIPs eingeladen waren.

Triester Straße 64

Im Beisein von Promis aus Wirtschaft und Society, wie etwa Reinhard Nowak (Kabarettist und Schauspieler), Viviane Reinhardt (Miss Vienna 2018), Kim Budinsky (am Titelbild mit Philipp Zinggl) und vielen mehr, wurde das große Schlemmen nach dem Motto "Von Wien nach Italien isst man nicht weit" begangen.

Knapp 1.400 m² mit 376 Sitzplätzen auf drei Geschossen (inklusive Dachterrasse) umfasst der neue Standort am Wienerberg. Das lichtdurchflutete Restaurant stellt in punkto Design eine Novität dar. Der neue Look kommt weltweit erstmals am Standort am Wienerberg zum Einsatz.