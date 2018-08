Jubiläumsparty am Neustifter Kirtag

Wenn sich kurz vor Mitternacht der Trubel am Neustifter Kirtag langsam gelegt hat, geht es im Weingut Wolff erst so richtig los. Am Freitag, 17. August steigt dort die traditionelle Afterparty Club Exzessive. Bereits zum 15. Mal in Folge ist Eventprofi Paul Rittenauer für die Organisation des kultigen Events verantwortlich.



Mit einem Mix aus urbanem Lifestyle und Wiener Tradition kombiniert der Club Exzessive seit 2003 Dirndln und Lederhosen mit angesagter Tanzmusik und lockt damit junges Partyvolk in den altehrwürdigen Heurigenbetrieb in Neustift am Walde. Zum Jubiläum mischt erstmals RETRO – Der Kultklub mit. Der bekannte Donnerstagstreff aus dem Club Schwarzenberg präsentiert kultige Hits aus den 90er & 2000er.

Club Exzessive – Das Original WANN: Freitag, 17.08.2018, 23:30 Uhr

WO: WEINGUT WOLFF, Rathstraße 50, 1190 Wien Tickets unter www.oeticket.com

Tischreservierung unter office@tomherber.com

bzw. 0660 677 65 88 Champagner, Cocktails und Longdrinks werden von Andreas Trattner, Barmann des Jahres 2015 zubereitet.