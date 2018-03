"In einem Land wie Österreich, das weltweit zu den Ländern mit der höchsten Lebensqualität gehört, ist Kinderarmut inakzeptabel!" Rainhard Fenrich (62) rockt mit raren Unplugged-Konzerten in Salzburg (3. April), Graz (4. April) und dem Wiener Museumsquartier gegen die Kinderarmut und nimmt dabei auch gleich seine neue CD auf! Das Wien-Konzert wird am mitgeschnitten und am 18. Mai unter dem Titel Für immer a Wiener veröffentlicht.

Versionen

Bereits am 20. April kommt eine neue Single: Die Liebe bleibt immer ein Kind. Fendrich veröffentlicht davon eine Studio und eine Live-Version.