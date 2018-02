Kein Österreich-Konzert für die Stones

Es war das größte Konzert der Tour und das größte das die Rolling Stones je in Österreich abgehalten haben: am 16. September 2017 rockten 95.000 Fans bei der "No Filter Show" in Spielberg ab. Jetzt gehen die Rock-Opas unter dem Motto "No Stopping" wieder auf Tour und lassen dabei aber erstmals seit 2007 Österreich aus!

Bei dem soeben veröffentlichten Tourplan stehen ab 17. Mai zwar gleich fünf Konzerte in England auch Auftritte in Prag (4. Juli) und sogar Warschau (8. Juli) am Plan, aber kein Österreich-Konzert.

Das sind die Tourdaten der Rolling Stones:

17. Mai Dublin, Croke Park

22. Mai London, Stadium

05. Juni Manchester, Old Trafford Stadium

09. Juni Edinburgh, Murrayfield Stadium

15. Juni Cardiff, Principality Stadium,

19. Juni London, Twickenham Stadium

22. Juni Berlin, Olympiastadion

26. Juni Marseille, Stade Vélodrome

30. Juni Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

04. Juli Prag, Letnany Flughafen

08. Juli Warschau, Natrionalstadion Narodowy