Beyoncé und Jay-Z: Gemeinsame Tour!

2014 waren sie gemeinsam auf der On The Run Tour: 21 Konzerte für 980.000 Fans. Jetzt rocken Beyoncé und Jay-Z wieder gemeinsam alle Trennungs-Gerüchte hinweg! Zwischen 6. Juni (Cardiff) und 2. Oktober (Vancouver) stehen unter dem Motto OTR II gleich 34 Konzerte in am Plan. 14 davon in Europa. Nur leider keines in Österreich. Die Grenz nähesten Tourstopps sind Berlin (28. Juni), Köln (3. Juli) und Mailand (6. Juli). Der Vorverkauf startet am Freitag (16. März)

Das sind die Europa Tourdaten von Beyoncé und Jay-Z :

6. Juni Cardiff

9. Juni Glasgow

13. Juni Manchester

15. Juni London

23. Juni Kopenhagen

25. Juni Stockholm

28. Juni Berlin, Olympiastadion

30. Juni Warschau

3. Juli Köln, RheinEnergie Stadion

6. Juli Mailand, San Siro

8. Juli Rom, Olympiastadion

11. Juli Barcelona, Olympiastadion

14. Juli Paris, Stade de France

17. Juli Nizza, Allianz Rivera