Elton John: weitere Abschieds-Konzerte

„Wenn ich mich schon von der Bühne verabschiede, dann mit einem Knaller!“ Elton John hängt jetzt zwei weitere Österreich-Konzert zu seiner Abschieds-Tournee an: Neben dem bereits fixierten Stadthallen-Konzert (2. Mai 2019) gibt’s nun einen weiteren Auftritt in der Wiener Stadthalle (1.Mai 2019 – das ist auch gleich der Start der Europa-Tournee) und das Open Air am Grazer Messe-Gelände (3. Juli 2019). Der Vorverkauf startet am 9. März um 10 Uhr bei Ticket24.at