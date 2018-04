Fendrich: Benefiz-CD statt Polit-Hits

Pop

„Ich wollte eigentlich im Mai ein neues Studio­album veröffentlichen, aber diese Sache ist mir gerade wichtiger, deshalb habe ich all meine Pläne über Bord geworfen!“ Rainhard Fendrich (63) bringt am 18. Mai statt neuer Polit-Hits die Unplugged-CD Für immer a Wiener. Ein Benefiz-Werk gegen die Kinderarmut, das er gestern beim Unplugged-Konzert im Wiener MuseumsQuartier aufzeichnete.

Hits. Vom Opener Über mein Horizont bis zum Finale Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk begeisterte er 800 Fans (ausverkauft!) beim Klub-Konzert mit Klassikern (Strada del Sole), Raritäten (Geisterbahn) und Witzen: Vor Blond machte er sich über Helene Fischer lustig. "Ich möchte ihnen noch einmal danken, danke dass sie heute diesen hohen EIntrittspreis bezhalt haben, aber wenn wir uns ehrlich sind: um dieses Geld kriegt ja auch schon Karten für die Helene Fischer. Die hat auch was fürs Auge: Das ist eine schöne Frau, die muss man teuer beleuchten. Und auch das was sie anhat, bzw. nicht anhat das muss einem auch etwas wert sei. Sie hat alle Attribute für einen Star im deutschsprachigen Raum: sie ist schön, sie kann singen und sie ist blond!"

Als Highlight gab’s den brandneuen Song Die Liebe bleibt immer ein Kind, der am 20. April auch als Single veröffentlicht wird. Am 3. Oktober gibt's die Zugabe im Wiener Konzerthaus. Die Karten gibt es ab sofort bei Ticket24.at.

Das war die Setlist in Wien:

Über mein Horizont

Schwarzoderweiß

Frei ist der Wind

Der Drache

Kein schöner Land

Vü schöner is des G’fühl

Die Liebe bleibt immer ein Kind

Brüder

Die die Wandern

Blond

Du bist schön

Die graumellierten Herren

Tango Korrupti

Schikeria

Pause

Löwin und Lamm

Wien bei Nacht

Sonnenuntergänge

Tränen trocknen schnell

Zwa Schlapf´n und a Sonnenbrü’n

Voller Mond

Geisterbahn

Dammenkränzchen Tarantula

Es lebe der Sport

Für immer a Wiener

Zugaben:

Macho, Macho

Oben Ohne

Strada del Sole

I Am From Austria

Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk