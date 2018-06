Gabalier: "Mein größter Triumph"

Rekord-Konzert

„Ich bin auf einem Punkt der Karriere, wo man gar nicht weiß, wie’s weitergehen soll!“ Inmitten seines Konzert-Triumphs in München, wo er am Samstag zum bereits dritten Mal in Folge 72.000 Fans begeisterte – das ist neuer Rekord –, hielt Andreas Gabalier (33) kurz inne: „Nach neun Jahren ­Vollgas werde ich mir mit Ende der Tournee wohl eine Pause gönnen.“

WM-Hymne

Bis es nach dem Wien-Konzert am 31. August 2019 im Happel-Stadion so weit ist, bestätigt er aber noch vor einer Million Fans den Ruf als größter Pop-Export des Landes. Auf einer trendigen Bombast-Bühne, die mit 91 Lkws (!) angekarrt wurde, rockte er sich drei Stunden lang durch sein fünfmillionenfach verkauften Hits wie Hulapalu, das er natürlich auch als kultige WM-Hymne für Jogi Löw anstimmte, Verdammt lang her und gleich zwei Versionen von I sing a Liad für di.

Gegenwind

Vor versammelter Familie und VIP-Fans wie Franco Foda oder Mario Barth thematisierte er auch seine Aufreger: „Ich mache das seit neun Jahren, da gibt es auch Gegenwind!“