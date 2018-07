Gabalier im Anflug auf ‚Starnacht‘

Highlight

Seit 18 Jahren ist die Starnacht am Wörthersee ein Fixpunkt für die heimische Musikszene. Schon bei der heutigen Generalprobe warten wieder jede Menge Highlights auf die Zuschauer in der Ostbucht. Allen voran wird Andreas Gabalier die Stimmung anheizen. „Es ist mir eine besondere Freude, als Künstler einer in Österreich produzierten Fernsehshow von internationalem Format, mitzuwirken“, freut sich der Volks-Rock’n’Roller auf seinen Auftritt.

Flair

Die atemberaubende Kulisse des Wörthersees hat es dem Sänger besonders angetan: „Ich freue mich auf das besondere Wörthersee-Flair, das Sommer-Feeling, an einem der schönsten Seen in Österreich.“ Neben Gabalier warten noch weitere Top-Acts auf das Publikum. Schlager-Star Beatrice Egli, Angelo Kelly & Family, Roland Kaiser, ESC-Star Cesár Sampson, Sasha oder Vanessa Mai werden für Schunkelstimmung sorgen. Auch für Moderator Alfons Haider, der wieder mit Deutschlands Top-Moderatorin Barbara Schöneberger durch die beiden Starnacht-Abende führen wird, ist es ein besonderes Ereignis. Er feiert zehnjähriges Starnacht-Jubiläum. Es warten einige Überraschungen: Ob er im Smoking baden geht, wird sich zeigen.