Kravitz überraschte mit Jackson-Hit

„Wien, ich liebe euch und ich weiß, dass ihr gute Zuhörer seid, deshalb spiele ich jetzt zwei brandneue Songs für euch!“ Riesen-Überraschung für 6.600 Fans in der Stadthalle. Lenny Kravitz poppte Samstagabend sein epochales Wien-Konzert auch mit zwei Vorboten der für erst September erwarteten Comeback-CD Raise Vibration auf. Der Polit-Rocker It’s Enough und die Bombast-Ballade Low („Das habe ich noch mit Michael Jackson aufgenommen“) als Highlight einer zweistündigen Hit- und Gitarren-Orgie.

Vom Opener Fly Away, zu dem er mit 30-minütiger Verspätung auf einer Bühnen-Empore losrockte, bis zum bis zum Finale Are You Gonna Go My Way bestätigte Kravitz 120 Minuten lang seine Ruf als legitimer Hendrix-Nachfolger: 17Hits (Alway On The Run, Believe, It Ain't Over 'til It's Over), viele selbstverliebte Posen (weit geöffnetes Hemd, wirre Triumph-Gesten mit hoch-gestreckter Gitarre), dutzende Fan-Selfies, sowie ausufernde Soli. Allein der Überhit Let Love Rule wurde auf fast 20 Minuten gestreckt. Dazu ließ er sogar ein Mädchen im Rollstuhl auf die Bühne heben: „Sonst siehst du ja nichts!“

Cool: Vor der Show bettete Kravitz sein Rasta-Haupt im Wiener Imperial Hotel und schrieb dabei auch aus dem Tourbus einige Autogramme.