2014 musst sie ihr geplantes Stadthalle-Konzert wegen “Änderungen im internationalen Tourneeplan” absagen, jetzt hat Kylie Minogue wieder Wien im Visier: Am 14. November präsentiert die Pop-Queen ihre neue Country-CD Golden und Welthits wie Can't Get You Out Of My Head im Wiener Gasometer. Der Vorverkauf startet am Freitag (27. Juli) um 9 Uhr bei Ticket24.at.