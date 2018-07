McCartney: "Freue mich auf Wien!"

Konzert-Hit. ÖSTERREICH-Leser wussten es bereits seit Montag – jetzt hat es auch die Beatles-Legende selbst bestätigt. Paul McCartney (76) kommt am 5. Dezember in die Wiener Stadthalle. Nach fünf Jahren Austro-Pause gibt’s die Hits der neuen CD Egypt Station (kommt am 7. September) und zwei Dutzend Klassiker wie Let It Be, Yesterday oder Hey Jude als fast dreistündiges Konzert-Spektakel. Der Vorverkauf für den Konzerthit startet am Freitag (20. Juli) um 9.00 Uhr bei Ticket24.at

„Spezielle Nacht“

„Ich kann gar nicht glauben, dass unser letztes Konzert in Österreich schon wieder fünf Jahre her ist. Ich bin sehr aufgeregt, dass ich für eine spezielle Nacht wiederkommen darf“, freut sich der reichste Musiker der Welt, satte 1,10 Milliarden Euro schwer, schon auf den Wien-Trip.

Erinnerungen

Nach dem Beatles-Dreh für den Kultfilm Help! in Obertauern (1965) und dem Gastspiel mit seiner Zweitband The Wings (1976) ist das Stadthallen-Konzert der bereits fünfte Solo-Stopp für McCartney: „Ich habe so viel großartige Erinnerungen an Österreich und weiß schon jetzt, dass es heuer wieder einige mehr werden. Macht euch bereit für eine große Nacht voll Party-Spaß!“

Drei Tage in Wien

Mit Gattin Nummer 3, Nancy Shevell (58), jettet „Macca“ schon am 4. Dezember aus Polen kommend in Wien ein. Bis zum 6. 12. ist ein feudales Ringstraßen-Hotel reserviert.