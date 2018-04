Metallica: Falco-Cover als Download

Am Samstag bretterten Metallica unglaubliche 127 Minuten lang durch die Wiener Stadthalle: 18 Hits - von Nothing Else Matters bis Enter Sandman - und eine unglaubliche Bombastshow in mitten der 15.500 Fans mit 52 Video-Würfel, rotierendem Schlagzeug und Drohnen-Geschwader.

Als Highlight überraschen Metallica ihre Austro-Fans (“Wir sind eine große Familie”) sogar mit einer Weltpremiere: Kirk Hammett und Robert Trujillo verneigten sich mit eine grandiosen Brachial-Version des Falco-Klassiker Rock Me Amadeus nicht nur musikalisch vor Österreichs größter Pop-Legende: “Falco wir vermissen dich!” Jetzt gibts das Konzert als Download. Auf livemetallic.com kann man das komplette Konzert für 9,95 Dollar (MP3) 19,81 Dollar (CD) odern. Oder für nur 1,29 Dollar nur den Falco Hit (Rob and Kirk Doodle)