Obertauern: Wanda eröffnet Saison

„Du wirst von Sternen high“, das dürfen die Wintersportfans in Obertauern ganz wörtlich nehmen. Schließlich funkelt der Nachthimmel so hoch oben viel strahlender und vor dem Publikum werden live und hautnah die Stars von WANDA stehen, der Kultband der österreichischen Indie-Rock-Szene. Vom 30. November bis 02. Dezember 2018 feiert Österreichs schneereichster Wintersportort den Saisonauftakt, Höhepunkt ist das Ski-Opening-Konzert mit WANDA am Samstag, 01. Dezember 2018.

Superstars

Wie jedes Jahr holt Obertauern aktuelle Superstars auf die Open-Air-Bühne vor der traumhaften Bergkulisse, um die Wintersportfans auf eine fantastische Skisaison in der Schneeschüssel einzustimmen. Die Wiener Band WANDA legte 2014 mit ihrem Debütalbum „Amore“ einen fulminanten Start hin, erntete auch mit den Alben „Bussi“ und „Niente“ Platin, heimste etliche Awards ein und spielte nebenbei noch 100 Konzerte.

Auftakt der Skisaison

Zum Auftakt der Skisaison in Obertauern heißt es also „Bussi, Baby“ und vor allem Mitsingen, Tanzen und Feiern, wenn die Musiker von WANDA ihre neuesten Hits spielen: „Columbo“, „0043“ und natürlich „Weiter, weiter“. Wer Marco Michael Wanda und seine vier Bandkollegen live erleben will, sollte sich neben dem 01. Dezember auch den 01. September 2018 im Kalender rot anstreichen, denn da startet der Ticketvorverkauf im Tourismusverband Obertauern bzw. unter www.obertauern-tickets.com