Paul McCartney kommt nach Wien

ÖSTERREICH Leser wissen es bereits seit Montag - jetzt ist es fix! Paul McCartney kommt am 5. Dezember in die Wiener Stadthalle. Nach fünf Jahren Pause gibt's die Hits der neue CD Egypt Station (erscheint am 7. September) und zwei Dutzend Klassiker wie Let It Be, Yesterday oder Hey Jude. Der Vorverkauf für den Konzerthit startet am 20. Juli bei Ticket24.at

"Ich kann gar nicht glauben, dass unser letztes Konzert in Österreich schon wieder fünf Jahre her ist. Ich bin sehr aufgeregt, dass ich für eine spezielle Nacht wiederkommen darf. Ich habe so viel großartige Erinnerungen an Österreich und weiß schon jetzt, dass es heuer wieder einige mehr werden. Macht euch bereit für eine große Nacht voll Party-Spass!" freut sich die Beatles-Legende schon auf den Wien-Trip.