Sheeran: Alle Infos zu Wien-Shows

Konzert

Die beiden ausverkauften Ed-Sheeran- Shows im Ernst-Happel-Stadion am 7. und 8. August stehen kurz bevor. Im Vorfeld gab es bereits Aufregung um personalisierte Tickets, die ihre Gültigkeit verloren, wenn man sie weitergab. Das soll nun in Wien doch anders sein, denn wie der Veranstalter gestern ausschickte, können diese um fünf Euro an den Veranstaltungstagen direkt bei den Kassen 1–4 und 13–16 umgebucht werden. Hat man denselben Nachnamen, ist keine Umbuchung notwendig!

