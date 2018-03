Vor neun Jahren ging die Soul-Ikone Tina Turner zum letzten Mal auf Tournee und lieferte einen fulminanten Karriere-Schlusspunkt. Ihre Bühnenpräsenz bleibt ebenso unvergessen wie die raue Stimme, mit der sie viele weltberühmte Hits interpretierte und die zu ihrem Markenzeichen wurde. Tina Turner-Fans können sich am 6. April 2018 auf Zeitreise begeben und ihre größten Hits live erleben. Die Show „Simply the best“ kommt in die Wiener Stadthalle und mit ihr die talentierte Sängerin Dorothea Fletcher. Als Double von Tina Turner ist sie keine Unbekannte, denn sie hat bereits hunderte Vorstellungen absolviert.

Simply the best

In der Musical-Biografie stehen vor allem die unvergesslichen Songs mit denen Tina Turner berühmt wurde im Mittelpunkt. Klassiker wie "Proud Mary" oder "Nutbush City Limits" sind ebenso dabei wie die Mega-Seller nach ihrem Revival in den 80er und 90er-Jahren. „What's Love Got To Do With It“ etwa oder „Simply the best“ dürfen in dieser Show nicht fehlen.

Die Beziehung zum Ex-Mann Ike Turner wird selbstverständlich auch thematisiert. Dessen Hang zu gewalttätigen Ausbrüchen ist seit der Filmbiografie aus dem Jahr 1993 hinlänglich bekannt. Eine neue, differenzierte Sicht auf die Beziehung der beiden wird in dieser Unterhaltungsshow nicht geboten. Aber wozu auch – was zählt, ist die Musik.

Simply The Best - Das Tina Turner Musical

06.04.18, 20:00 Uhr

Wiener Stadthalle / Halle F

Weitere Termine in Österreich:



7.4. Linz, 15.4. Bregenz, 6.5. Graz

Hier gibt’s noch Tickets