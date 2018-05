Waters rockt in Wien gegen Kurz

„Trump ist ein Schwein“, dazu Bildnisse des US-Präsidenten mit Hitlerbart, Brüsten und Mini-Penis auf einer Mega-Leinwand. Gegen den Donald Trump wettert Waters bereits seit dem Start seiner Bombast-Tournee Us & Them . In der ausverkauften Wiener Stadthalle ätzt der Pink-Floyd-Chef morgen (16. Mai) aber auch gegen unseren Kanzler Sebastian Kurz. In einem Pausenvideo zählt er die Politiker auf, gegen die Widerstand zu leisten ist: „In den USA: Trump, in Ungarn: Orban, in Frankreich: Le Pen und in Österreich: Kurz!“

© Geyer

Der Polti-Aufreger als Highlight der größten Hallen-Show aller Zeiten: Zu 18 Floyd-Klassikern wie Money, Another Brick in The Wall oder Wish You Were Here und der Essenz der aktuellen Polit-CD Is This the Life We Really Want? fährt Waters mit 360-Grad-Surroundsound, der legendären fliegenden Sau und einer haushohen Laser-Pyramide auf.

Das war die Setlist in Hamburg (14. Mai 2018):

Speak to Me

Breathe

One of These Days

Time

Breathe (Reprise)

The Great Gig in the Sky

Welcome to the Machine

Déjà Vu

The Last Refugee

Picture That

Wish You Were Here

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall (Pt. 2)

Another Brick in the Wall (Pt. 3)

Pause

Dogs

Pigs (Three Different Ones)

Money

Us and Them

Smell the Roses

Brain Damage

Eclipse

Zugaben:

Mother

Comfortably Numb