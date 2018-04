ABBA: So läuft ihr Mega-Comeback

Seit ihrem Sieg beim Song Contest 1974 war der Siegeszug von Björn Ulvaeus (73), Agne­tha Fältskog (68), Anni-Frid Lyngstad (72) und Benny Andersson (71) – besser bekannt als ABBA – nicht zu stoppen. Unzählige Hits, Filme und Musicals zeugen von der Genialität des Quartetts, das rund 375 Millionen Platten und CDs verkaufte, bevor es sich wegen privater Differenzen 1982 trennte. Für eine Comeback-Tour wurde ABBA 2014 sogar eine Milliarde (!) Dollar geboten.

Zwei neue Songs, TV-Shows & Tour geplant

Doch dieser Tage machten ABBA auf ihrer Facebook-Seite die Sensation perfekt. „Wir alle vier hatten das Gefühl, dass es ein großer Spaß sein könnte, wenn wir uns wieder zusammentun und ins Studio gehen“, postete die Band.

Die zwei dabei entstandenen neuen Songs sollen bereits im Juni 2017 im Studio aufgenommen worden sein. Einer davon heißt I Still Have Faith In You. Wann der Song erstmals zu ­hören sein wird, ist noch geheim. Geplant sind jedenfalls TV-Shows und eine Comeback-Tour mit Hologramm-Avataren.