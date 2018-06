Best of Austropop zum 60er der Stadthalle

Über 9.000 verkaufte Tickets, fast vier Stunden Programm und über 30 Top-Hits im Orchester Sound, und der Gläserne Rathausmann für Wolfgang Ambros – das größte Fest des Austropop. Am Donnerstag gratulierten die größten Stars des Landes, vom Ambros über Conchita bis Wanda, der Wiener Stadthalle mit der Mega-Show Best Of Austria meets Classic zum 60. Geburtstag!

Duett-Absage

Vom Opener Where Do I Begin (Conchita) bis zum Orchestralen Finale I am From Austria inszenierte Christian Kolonovits die Geschichte des Austropop mit einem 70-Mann-Orchester als einzigartiges Hit-Feuerwerk. Neben unvergänglichen Hymen wie Märchenprinz (Klaus Eberhartinger), Großvater (Steinbäcker), Langsam woch‘s ma z’amm (Ambros) oder Mama (Pizzera & Jaus) standen auch rare Duette am Programm: Ambros rockte mit Seiler & Speer, Marianne Mendt mit Voodoo Jürgens (Gitti) und Opus sangen bei STS-His wie Fürstenfeld im Chor mit. Nur Wanda lieferten ihre Strizzi-Hits wie Schottenring als Solo-Auftritt. „Es gibt niemand der diese Songs so gut wie ich oder gar besser singt,“ erklärt Marco die Duett-Absage im oe24.TV-Interview.

Highlight

Als Highlight wurden in der Stadthalle vor VIPs wie Eva-Maria Marold, Hubert Neuperoder Stadthallen-Baumeister Thomas Stelzer auch unsere unsterblichen Helden geehrt: So gab es neben einem Falco-Medley auch das Udo-Jürgens-Tribute Walk Away (Conchita) den Ludwig-Hirsch-Klassiker Komm großer schwarzer Vogel und den Georg-Danzer-Hit Bleib da (Marianne Mendt). Da flossen bei vielen die Tränen. Der ORF zeigt die Höhepunkte unter dem Motto Die Wiener Stadthalle rockt! am 29. Juni (20.15 Uhr, ORF1 ) und am 2. Juli (10.40 Uhr)

Das war die Setlist in der Stadthalle:

Falco Medley

Conchita:

Where do i begin

Marianne Mendt:

Wia a Glock'n

Bleib da

Voodoo Jürgens:

Heite grob ma Tote aus

Gitti

Klaus Eberhartinger:

Heiße Nächte in Palermo

Märchenprinz

Seiler & Speer:

I kenn di vo wo

Soits Leben

Stefanie Werger:

Ich zeig dir meinen Himmel

Stoak wia Felsen

Conchita:

Walk Away

Rise Like A Phoenix

PAUSE

Instrumental Medley

Komm großer schwarzer Vogel

Opus:

Live is Life

Flying High

Pizzera & Jaus:

Mama

Jedermann

Gert Steinbäcker:

Mach die Augn zua

Großvater

Schiffkowitz:

Überdosis Gfühl

Fürstenfeld

Wanda:

Ein letztes Wienerlied

Schottenring

Ich sterbe

Wolfgang Ambros:

Langsam wochs‘ ma z‘amm

Zentralfriedhof

Finale:

I am from Austria