Conchita rockt mit Anastacia

„Wäre ich ein Mann, dann würde ich mich wohl in sie verlieben. Eine Zusammen­arbeit mit ihr ist nur mehr eine Frage der Zeit.“ Im September kündigte Pop-Sirene Anastacia (49) im ÖSTERREICH-Interview ihre Duett-Pläne mit unserer Conchita (29) an. Jetzt rocken sie gemeinsam die Stadthalle. Am 3 Mai ist unsere Song-Contest- Queen der Stargast beim Wien-Konzert von Anastacia: „Ich werde bei zwei ­ihrer Hits mitsingen!“ Die letzten Tickets für das Sensations-Duett gibt es bei ticket24.at.

Die Generalprobe gab es schon im November. Da bat Anastacia im Rahmen der TV-Show Night Grooves unsere ESC-Gewinnerin nicht nur zum Interview („Conchita ist eine Sensation“), sondern rockte mit ihr auch gleich den Welt-Hit I’m Outta Love.