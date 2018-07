Wenige Wochen nach dem Release seines englischsprachigen Albums „Breathing“ veröffentlicht der Sänger Daniele Negroni einen selbst geschriebenen Song auf Deutsch auf seinem YouTube-Kanal - mit musikalischer Unterstützung des DJ-Duos Axxik & Leines.

Schwere Tage

„Wenn ich verliebt bin oder Liebeskummer habe, schreibe ich meine stärksten Songs!“, sagt Daniele. So auch in den schweren Tagen nach der öffentlichen Trennung von seiner Freundin. Seine Antwort auf unfaire Vorwürfe und negative Medienberichte: „Tausende Lieder“ – ein Song mit ganz besonderer Bedeutung für den bald 23-jährigen Sänger. Für den Videodreh hat er sich Wien ausgesucht - an verschiedenen Plätzen seiner Wahlheimat tanzt er zu dem eingängigen Song.

Charity

Bereits morgen (7. 7. 2018) wird Daniele beim großen Kinderhospiz Charity-Open-Air in Groß-Gerau (nahe Frankfurt) „Tausende Lieder“ live präsentieren. Außerdem überreicht er dort einen Spenden-Scheck über € 2.500,- (sein Gewinn aus der VOX-Sendung „Das perfekte Promi-Dinner“) für den Bundesverband Kinderhospiz, dessen langjähriger Botschafter er ist.