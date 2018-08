Ed Sheeran verzaubert Österreich

Die 54.000 Tickets waren in nur 60 Minuten ausverkauft. Drei Stunden später war auch die Zusatz-Show sold out. 108.000 Fans feiern ab heute Ed Sheeran (27) als Pop-Wunder von Wien. Ab 20.45 Uhr liefert er im Happel-Stadion die Konzerte des Jahres. 20 Welt-Hits wie Photograph oder Sing als beeindruckende One-Man-Show. Es gibt keine Show-Gimmicks, keine Tänzer und keine Band. Nur Gitarre und Loop-Maschine.

„Nicht so schlimm“

„Ich bin der Entertainer, ihr seid mein Background-Chor“, wird er nach dem Opener Castle On The Hill erklären und sich auch gleich bei einigen Vätern entschuldigen: „Ich weiß, dass ihr nicht freiwillig hier seid, aber vielleicht wird es gar nicht so schlimm!“

Austro-Fan

Spätestens mit der Zugabe Shape Of You wird es in Wien kein Halten mehr geben: Da rockt Ed im Dress des Nationalteams! Das macht Sheeran zwar in jedem Land, doch Österreich hat er wirklich ins Herz geschlossen: Letztes Jahr feierte er seinen 26. Geburtstag auf einer heimischen Berghütte, dazu drehte er sein Video zum Schmuse-Hit Perfect in Hintertux. Auch jetzt soll er vor den Wien-Konzerten wieder Tirol besucht haben: Sein Manager Stuart Camp postete gestern ein Foto mit Alpen-Flair.

Gewinn

Kassiert Sheeran heute vor dem Konzert gleich sieben Awards, so steht morgen auch Sightseeing am Programm. Dann das zweite Konzert. Das allerletzte Ticket gewinnen Sie jetzt auf oe24.at.