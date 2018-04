Fendrich: Neuer Hit gegen Kinderarmut

Am 5. April spielte Rainhard Fendrich im Wiener Museumsquartier sein Senstions-Unplugged-Konzert gegen die Kinderarmut. Jetzt gibt’s den ersten Hit – die neue Single Die Liebe bleibt immer ein Kind – und die Setlist der dort aufgenommen Live-CD Für immer a Wiener – live und akustisch (kommt am 18-MAI). Spannend die Reihenfolge wurde kompett umgestellt und auch gleich um 11 Songs – u.a. den Klassikern Strada Del Sole, Blond oder Macho Macho – gekürzt. Der Reinerlös kommt zu 100% dem Kampf gegen Kinderarmut zu Gute.

Das sind die Songs von Für immer a Wiener – live und akustisch:

1 Löwin und Lamm

2 Wien bei Nacht

3 Für immer a Wiener

4 Die Liebe bleibt immer ein Kind

5 Kein schöner Land

6 Brüder

7 Vü schöner is des G’fühl

8 Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk

9 Voller Mond

10 Du bist schön

11 Tango Korrupti

12 Die graumelierten Herren

13 Schickeria

14 Sonnenuntergänge

15 Die Geisterbahn

16 Tränen trocknen schnell

17 Der Drache

18 I am from Austria

Das war die Setlist in Wien (5. April 2018):

Über mein Horizont *

Schwarzoderweiß *

Frei ist der Wind *

Der Drache

Kein schöner Land

Vü schöner is des G’fühl

Die Liebe bleibt immer ein Kind

Brüder

Die die Wandern *

Blond *

Du bist schön

Die graumellierten Herren

Tango Korrupti

Schikeria

Pause

Löwin und Lamm

Wien bei Nacht

Sonnenuntergänge

Tränen trocknen schnell *

Zwa Schlapf´n und a Sonnenbrü’n *

Voller Mond *

Die Geisterbahn

Dammenkränzchen Tarantula *

Es lebe der Sport

Für immer a Wiener

Zugaben:

Macho, Macho *

Oben Ohne *

Strada del Sole *

I Am From Austria

Zugabe 2:

Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk

* Nicht auf der CD