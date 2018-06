Gabalier bricht jetzt alle Rekorde

Bei so vielen Rekorden kann man leicht den Überblick verlieren! „Meine erste Nummer-1-Platte in Deutschland!“, postete Andreas Gabalier (33) Freitagabend entzückt und freute sich damit über den Chart-Sturm der aktuellen CD Vergiss mein nicht. Eine kleine Untertreibung, denn auch mit Mountain Man schaffte er 2015 schon Platz eins in Deutschland.

8. Top-Hit

Vergiss mein nicht ist generell der Hit der Stunde: Auch in der Schweiz ist Gabalier top und in Österreich wird er damit am Montag nach den iTunes-Charts auch die Spitze der Austria Top 40 stürmen. Und das zum bereits achten Mal!

Tour

Gefeiert wird der Chart-Triumph mit der großen Tournee. Gestern begeisterte er über 20.000 Fans beim Auftakt in St. Gallen mit Kulthits wie I Sing A Liad Für Di, Hulapalu und dem neuen Kracher Verdammt lang her. Nächsten Samstag füllt Gabalier zum bereits dritten Mal in Folge das Münchener Olympia-Stadion und am 31. August 2019 gibt’s das große Jubiläums-Konzert im Happel-Stadion.