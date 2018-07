Gold für Marco Wagner

Eigentlich kennen die meisten den sympathischen Youtuber durch diverse Prank- und Challenge-Videos auf Social Media, doch Wagner ist längst mehr als das, hat er sein Tätigkeitsfeld doch bereits seit mehreren Monaten durch die Sparte Musik erweitert.

Als Experiment gestartet, nun der große Erfolg

Mit starken Beats und witzigen Texten schaffte Wagner bereits 2017 den musikalischen Durchbruch. „Boyfriends“, so der Name der ersten Single, konnte sogar bis in die Topplatzierungen der österreichischen Charts vordringen, doch nun übertrifft der Steirer seinen bisherigen Erfolg abermals.

Große Freude auf Facebook

Denn wie Wagner jetzt auf Facebook verkündete, gibt es für das musikalische Erstlingswerk sogar Gold.

Wir sagen herzliche Gratulation und freuen uns bereits jetzt schon auf neue, humorvolle Partysongs des Multitalents.