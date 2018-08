Justin Timberlake brachte Wien ins Schwitzen

Rockte sich Ed Sheeran zuletzt als One-Man-Show in unsere Herzen, so lieferte US-Pop-König Justin Timberlake (37) gestern vor 13.000 Fans in der Stadthalle wieder den ganz großen Bombast. Die Man Of The Woods Show setzte auf zwei Rundum-Video-Leinwände, ein Dutzend Tänzer und ein Art Wanderroute mit Bäumen quer durch die Stadthalle – aber eine verkürzte Setlist!

© TZOE/Zeidler

Fan-Nähe

Vom Opener Filthy bis zum Finale Can’t Stop the Feeling lieferte Justin in Wien die größte Pop-Revue des Jahres: über Welthits als sympathisches Multimedia-Spektakel. Dazu gab’s bei gefühlten 50 Grad in der Halle (keine Klimaanlage!) schweißtreibende Tanz-Choreografien, Dutzende Selfies mit den Fans und ein Bar-Service für 100 VIP-Ticket-Käufer.

© TZOE/Zeidler

Kürzer

Auch Justin, der um 14.40 Uhr begleitet von Gattin Jessica Biel (36) und Söhnchen Silas (3) von Zürich nach Schwechat jettete, kam ins Schwitzen: Bei einem spannenden Hit-Mix aus Dancefloor (Sexy Back), Pop (Cry Me A River) und Country (Say Something) kürzte er das Set um 15 Minuten – kein Beatles-Cover am Lagerfeuer. (zet)